Renuncia de Hubert Bodhert a Jaguares

Hubert Bodhert no tomó una decisión que le gustara al presidente de uno de los equipos del fútbol profesional colombiano. Las cosas parten de que este entrenador estaba en el banquillo de Jaguares hasta hace unas horas, pero los rumores empezaron a decir que la decisión de Bodhert era no continuar dentro de este equipo porque iría a Alianza FC, club que tiene el reto de la Copa Sudamericana.

Aunque en su momento no hubo pronunciamientos por ninguna de las partes, fue hasta precisamente este miércoles que el 'la Junta Directiva aceptó la renuncia del profesor Hubert Bodhert... No suficiente con eso, en Win hablaron precisamente con el presidente del equipo afectado y este lanzó una fuerte acusación contra Hubert, quien al parecer no hizo bien las cosas: 'Se fue, no valieron los ruegos, insistimos mucho porque no queríamos interrumpir el proceso, le dimos continuidad y respaldo, 14 jugadores que pidió los contratamos

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



Antena2RCN / 🏆 21. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Hubert Bodhert renuncia a Jaguares y firmará por otro equipo de ColombiaEl equipo de Montería informó sobre la decisión del entrenador cartagenero, quien no habría estado conforme en la institución.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Posible salida del técnico Hubert Bodhert tras derrota de JaguaresLa fecha 13 de la Liga BetPlay -I-2024 dejaría a otro técnico sin trabajo. La jornada sabatina se dio con resultados sorpresivos como el empate 1-1 de Millonarios como local ante Deportivo Cali en Bogotá y la derrota de Jaguares en Montería 0-1 ante Fortaleza. En la conferencia de prensa post partido, el técnico Hubert Bodhert dejó en el aire una posible salida de la institución.

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »

¡Prográmate!: Jaguares, de Hubert Bodhert, tiene en la mira a JuniorPero al frente tendrá un hueso duro de roer, con un técnico como Hubert Bodhert que históricamente le ha sacado muy buenos resultados a los tiburones. El estratega cartagenero realiza una muy buena campaña con Jaguares, que suma 16 puntos y es octavo, con una discreta nómina, pero excelente trabajo en equipo. Los dos vienen de ganar.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

Cayó el octavo DT del año: Hubert Bodhert renunció a Jaguares y ya tiene nuevo clubJaguares anunció este miércoles la salida de su técnico, Hubert Bodhert, después de 14 partidos disputados en la Liga 2024-I. Según el club, el entrenador presentó su carta de renuncia.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Jaguares anuncia la salida de su técnico Hubert BodhertEl equipo de Montería, Jaguares, anuncia la salida de su técnico Hubert Bodhert después de 14 partidos disputados en la Liga 2024-I. Bodhert ha decidido firmar con Alianza.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

En duda la continuidad de Hubert Bodhert en Jaguares de CórdobaSe dice que hay tres equipos interesados en el estratega cartagenero.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »