Reformas en el Congreso y la posibilidad de una Constituyente

📆 2/04/2024 9:32 a. m.

Hoy se le va a medir la temperatura al Congreso en reformas, como la pensional…Hay muchos que están apostando a que en el Congreso no pasará ningún proyecto al gobierno y otros que sí... Pues, con la reforma pensional, se empezará a sentir cuál es el ambiente. El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, está buscando acuerdos; él es un hombre de acuerdos y no de peleas. Le puede interesar: Reformas de salud y pensional ¿Qué pasará esta semana? Además, se trata de vender la idea de que es mejor pasar las reformas o algunas de ellas en vez de ir a una constituyente. No sé si ese argumento calará o si todo el Senado estará dispuesto a enfrentarse al gobierno y no pasar ninguna reforma. ¿Y la Constituyente? Lo que me dicen es que sí sigue con la idea de la Constituyente, que empezará en cabildos abiertos en todo el país y que el encargado de la logística es el actual director de Planeación, Alexander López... ¿Cuándo empiezan? No saben. ¿Dónde empiezan? No saben.

