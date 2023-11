Reforma a salud: sin acuerdos terminó reunión Petro-Uribe, ¿qué dijeron?

Este miércoles se llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Petro y el Centro Democrático, encabezado por Álvaro Uribe, para discutir las diferencias que tiene este partido con la polémica reforma a la salud. Al finalizar la reunión, no se llegó a ningún acuerdo y no hubo un pronunciamiento oficial por ninguna de las partes. El senador Carlos Meisel afirmó que la colectividad pidió retirar el proyecto y el Gobierno se negó.

El Partido de oposición mantendrá sus diferencias





ElNuevoSiglo » / 🏆 5. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Petro y Uribe chocan en el debate sobre la reforma a la saludPetro y Uribe acuerdan conversar sobre el proyecto pero chocan en si se para para ello el debate o no. Sigue a paso de tortuga la reforma a la salud. Esto luego de que varios congresistas opositores e independientes se salieran del Salón Elíptico argumentando que no había garantías para el debate en medio de las votaciones de las proposiciones no avaladas por el Gobierno sobre artículos que abordan temas cruciales sobre las acreencias de las EPS, las prestaciones económicas y los recursos de las entidades territoriales.

Fuente: elheraldoco - 🏆 19. / 52 Leer más »

Reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe para hablar sobre la reforma de la saludA las 5 de la tarde se llevará a cabo la cuarta reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Esta vez será en la Casa de Nariño y el encuentro es para hablar sobre la reforma de la salud. Aunque es privado, contará con la presencia especial de distintos sectores.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

El tinto que se van a tomar el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro UribeEl tinto que se van a tomar el miércoles el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, que podría definir el futuro inmediato de la reforma de la salud, en la Casa de Nariño parece estar ya teniendo efectos en el Capitolio Nacional.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

C.Constitucional tumba reforma a salud que Petro decretó para La GuajiraEl Alto Tribunal no vio con buenos ojos los 11 puntos que planteó el Gobierno Nacional para atender las diversas emergencias a nivel económico, social y ambiental que golpean a este departamento.

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

“Votamos en contra”: Partido Conservador reiteró que no apoyará la reforma a la salud de PetroDOLAR

Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »

Reforma pensional no se necesita, es una “monstruosa equivocación”: Lo que le dijo Gaviria a PetroEl expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, envió una carta al Presidente Gustavo Petro en la que se refiere a la reforma pensional como “una tarea costosa y política” que no resolverá la crisis actual.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »