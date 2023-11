Reforma a la salud: resultados en elecciones regionales aplazaron el debate en Cámara

Este miércoles, 1 de noviembre, se reanudó el debate en la Cámara de Representantes del proyecto de la reforma a la salud, que comenzó luego de que el presidente Andrés Calle anunciara el quórum decisorio tras que varios congresistas presentaran sus constancias.

Y es que desde el inicio de la plenaria muchos de los representantes no tenían disposición para continuar. Cabe recordar que al debate de la reforma a la salud le falta un 51 %.'Yo creo que el coletazo de muchos quemados en el proceso electoral, hace que los compañeros tomen reflexión, a que los colombianos no están de acuerdo con esta reforma y hoy por hoy se dan cuenta que no tienen los votos para aprobar esa nefasta reforma a la salud.

Reforma de la salud en vivo: siga el debate en la Cámara de RepresentantesEste miércoles continúa el segundo debate de la reforma de la salud en plenaria de la Cámara. Leer más ⮕

Debate de reforma a la salud en la Cámara fue aplazado nuevamenteLa Plenaria pospuso la continuación del segundo debate del proyecto, que lleva más de cinco memes en la Plenaria. Leer más ⮕

“Me encontró casi muerto”: así fue el impactante relato de Pirry sobre accidente que sufrió en casaLa reflexión del reconocido comunicador colombiano despertó varios comentarios entre sus seguidores. Leer más ⮕

HONOR 90: El teléfono inteligente que revoluciona la fotografíaEl innovador sistema de cámara triple del HONOR 90 se compone de una cámara principal de 200 megapíxeles (MP) con un sensor de tamaño 1/1.4 pulgadas, una cámara ultra gran angular y macro de 12MP que ofrece un campo de visión de 112 grados, y una cámara de profundidad de 2MP diseñada para medir la d... Leer más ⮕

Video: En medio de crisis por medicamentos, Cámara de Representantes retomó el debate de la reforma a la saludLa plenaria de la Cámara de Representantes retomó el debate de la polémica reforma a la salud, justo cuando droguerías Cruz Verde suspendió el suministro de medicamentos a la EPS Sanitas por millonarias deudas. El debate fue aplazado. Leer más ⮕

Video: En medio de crisis por medicamentos, Cámara de Representantes aplazó el debate de la reforma a la saludLa plenaria de la Cámara de Representantes retomó el debate de la polémica reforma a la salud, justo cuando droguerías Cruz Verde suspendió el suministro de medicamentos a la EPS Sanitas por millonarias deudas. El debate fue aplazado. Leer más ⮕