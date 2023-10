Reconocido periodista de ESPN arremetió contra los hinchas de Millonarios: “Son insoportables”

generó un sinfín de comentarios y críticas de los hinchas embajadores sobre la forma de jugar del equipo, puesto que durante el compromiso no mostró su mejor rendimiento, haciendo que el partido terminara empatado y con un sinsabor entre todos los asistentes al ‘Coloso’ 57.

Por varios momentos del partido, los hinchas azules entonaron en las graderías el popular canto “movete Millos, movete”, dejando ver su inconformismo por lo mostrado por el equipo de Albero Gamero en el gramado del estadio El Campín, y generando un malestar entre varios periodistas deportivos.

“Ya están clasificados, ya van a media máquina. Los hinchas de Millos son insoportables, nada les sirve. El empate de hoy es un partido más, no pasa nada. Ese partido ni quita ni pone”, aseguró el comunicador social y periodista."Los hinchas de Millos son insoportables, nada les sirve. headtopics.com

“Queríamos ganar. Hicimos un primer tiempo para ganar. No sé si es anímica o físicamente, pero en el primer tiempo teníamos cómo aumentar el marcador (…) A veces entramos en una confusión grande con la pelota, que fue lo que pasó en el segundo tiempo. Tuvimos inseguridad, errábamos pases. Chicó nos quitó el balón, pero no nos llegaba. Nosotros no llegábamos. Fue un segundo tiempo horrible, muy malo”, dijo Gamero.

