“Quieren generar sombras sobre la gran capacidad de Alejandro Char”

Iván Cancino, abogado de la familia Char, le dijo a EL HERALDO este viernes que los señalamientos de supuestos nexos de los empresarios barranquilleros con carteles mexicanos son"mentira" y responden a un interés de"equilibrar cargas", advirtiendo que quién sí recibió dinero de narcotraficantes"fue Nicolás Petro".

Por ello, Cancino le pidió"a la comunidad atlanticense y barranquillera tranquilidad, en el sentido de que nada de lo que dice ese documento, sea oficial o no, es cierto: ni Alejandro ni Fuad Char han conocido a nadie del Cartel de Sinaloa, no se han prestado para lavar dinero de ninguna manera y esto no va a ser solamente una defensa, aquí vamos reactivos, persona que mienta persona que tendrá que responder ante las autoridades".

Agrega el aparente reporte oficial de las autoridades del país mexicano que “según reporta la fuente “A-1″ en la campaña de presidencial el autodenominado ‘Clan Char’ operará más de 100.000 millones de pesos colombianos. (... headtopics.com

"Han construido un aparato financiero para movilizar a través del sistema bancario colombiano los ingresos derivados de sus actividades criminales”, haciendo referencia al Banco Serfinanza, con sede en Barranquilla y cuyos principales accionistas son las Supertiendas Olímpica.

Por su parte, el candidato Antonio Bohórquez, según los resultados, maneja una intención de voto de 7,5 %. En relación a septiembre, el político que representa a Pacto Histórico, subió 1,3 puntos.

