Quedaron libres ocho implicados en posible corrupción en la Terminal de Transporte de Bucaramanga

Rafael Horacio Núñez, ex director de Tránsito de Bucaramanga, fue dejado en libertad en el proceso que se le sigue por presunto concierto para delinquir en la Terminal de Transporte de Bucaramanga, donde se habría presentado un desfalco que superaría los 5.000 millones de pesos.

“Que no evadirá la administración de justicia y que tampoco pretende obstruirla aunado a que ante los antecedentes consultados no registra ninguna anotación, ni por un delito de similar naturaleza ni por ningún otro, no tiene ningún tipo de vínculo con la representante legal como víctima y la Alcaldía municipal de Bucaramanga, no tiene una conexión en este momento con esa entidad, los hechos del año 2015, 2016 por el paso del tiempo las...

