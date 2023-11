¿Qué pasa con los andenes?

Aunque la intervención de los andenes es compleja, no tanto por el reto técnico, que no es mayor cosa, sino por lo que supone concertar las necesidades de los usuarios involucrados y de las empresas de servicios públicos que cuentan con redes que no siempre están bien documentadas, hay que reconocer que el proyecto se ha demorado mucho más de lo sensato.

Con ocasión de la jornada electoral del pasado domingo, tuve la oportunidad de caminar varias veces por el frente de obra de la carrera 53, a la altura de los colegios que son utilizados como lugares de votación en ese sector de la ciudad. Lamentablemente, el estado de la intervención no es el mejor.

El asunto es llamativo, dado que hace varios años en Barranquilla la mayoría de las obras se ejecutan relativamente bien, se terminan dentro de lo esperado y cuentan con mantenimientos regulares.

Es oportuno, entonces, insistir: no podría concebirse una ciudad ambientalmente responsable si no se invita al ciudadano a utilizar medios de transporte sostenibles, no mediante coerciones inquietantes (como el nefasto y contraproducente «pico y placa»), sino propiciando las condiciones para que resulte mejor y más cómodo caminar, usar bicicleta o montarse en un bus, que manejar un vehículo particular. headtopics.com

