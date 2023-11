¿Qué está pasando con Sanitas y Cruz Verde? Abc de la crisis y riesgos para afiliados

En toda una tormenta política se ha convertido el diferendo comercial suscitado entre la EPS Sanitas y su proveedor de medicamentos e insumos, Droguerías Cruz Verde. El conflicto surgió por la decisión, adoptada por la droguería, de suspender la entrega de algunos “medicamentos, insumos y tecnologías No PBS de carácter ambulatorio” a los afiliados de Sanitas a partir del 15 de noviembre de 2023.

La misma Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, se manifestó frente a esta versión, afirmando en un comunicado que “está al día con presupuestos máximos a las EPS”, incluyendo a Sanitas, a quienes giró $127 mil millones, “de manera anticipada desde el 3 de octubre”.

