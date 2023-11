¿Qué dice la Iglesia católica sobre los animales? Los animales hacen parte de la creación y han sido creados por Dios para que sean ayuda y compañía del ser humano. Ellos tienen unos valores y cualidades que incluso lo pueden llevar a uno hacia Dios (...

) La Iglesia siempre ha respetado mucho a los animales, dice que toca cuidarlos, pero también hay que advertir lo siguiente: que el cuidado no debe derivar en unos gastos excesivos que van más allá de lo que pide el animal; es decir, hay que cubrir las necesidades básicas como el alimento, abrigo, techo, salud, veterinario y evitarles los sufrimientos físicos que pueden experimentar. La Iglesia no tiene dificultad en reconocer que los animales son seres sintientes no humanos y que son sujetos de derechos, eso no lo pone en discusión, lo que sí pone en discusión es hasta dónde los cuidados pueden llevar a unos gastos exagerados que, según el catecismo de la Iglesia católica, pueden llegar a ser indignos de la condición human





