Prográmese: Los colombianos que tendrán acción en el mundo este fin de semana

Después de la gran jornada de fútbol internacional europeo, vuelven las ligas europeas a la acción, en un fin de semana cargadísimo de clásicos y encuentros apasionantes. Le contamos la agenda deportiva de este fin de semana.

La parrilla está servida para que disfrute de grandes encuentros, en un fin de semana donde no habrá fútbol profesional colombiano, por las votaciones regionales. Además de estos partidos con participación colombiana, también se viene el clásico español, Barcelona vs. Real Madrid (9:15 am) el sábado y el derby de Manchester entre el City y el United (domingo 10:30 am).

