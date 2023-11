Procuradora se reúne este miércoles con Sanitas y Cruz Verde

Magistrado Farfán abre investigación a miembros de Comisión de AcusacionesMagistrado Farfán abre investigación a miembros de Comisión de Acusaciones“Ojalá otros países se unan a Colombia en el descontento frente a Israel”

La jefa del Ministerio Público dijo el pasado martes al anunciar el encuentro que la entidad siempre ha actuado y estado vigilante a los innumerables problemas de salud que tiene el país desde la atención integral, la entrega de medicamentos y el proyecto dey ayudar como Ministerio Público a que se solucione la problemática", explicó.

Añadió la funcionaria que en este caso"hay reclamaciones de cada lado por entrega de dineros del presupuesto máximo por parte de la, porque las facturas no son iguales a lo que se devuelve, y hay reclamaciones de otros lados porque no están pagando adecuadamente”. headtopics.com

