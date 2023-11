Priscilla: Una historia de amor entre una adolescente y una estrella del rock

En "Priscilla", dirigida por Sofia Coppola, una adolescente y una estrella del rock se enamoran y se casan. El drama biográfico se basa en las memorias de Priscilla Presley y narra el encuentro de Priscilla Beaulieu con Elvis Presley y cómo su relación se convirtió en legendaria. Coppola ha dirigido varias películas, incluyendo "On the Rocks", "The Virgin Suicides", "Marie Antoinette", "Somewhere", "The Bling Ring" y "The Beguiled".

:

MİNUTO30COM: Lisa Marie Presley dijo a Sofia Coppola que «Priscilla» dejaba a su padre de «depredador»Últimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com | Leer más »

VANGUARDİACOM: Insólito: Se robaron la llanta de una moto mientras la dueña asistía a una cita médicaLa denuncia fue formulada por una motociclista que asistía a una cita en un centro médico ubicado en el barrio Colombia de Barrancabermeja. Delincuentes aprovecharon y le robaron la llanta delantera.

Fuente: vanguardiacom | Leer más »

NOTİCİASRCN: Video: Delincuente intentó robar una casa y terminó colgado de una reja en ArgentinaEn video se registró como un hombre se quedó atorado en una reja tras intentar robar una casa en Merlo, Argentina.

Fuente: NoticiasRCN | Leer más »

BLURADİOCO: Cobradiario vandalizó una casa en Usiacurí, Atlántico, por reclamar una cuota por $28.000El hecho se presentó en la carrera 22 con calle 9 del barrio 19 de Mayo, en momentos en los que el hombre, de 29 años de edad, arremetió contra puertas y ventanas de la vivienda porque los supuestos morosos se habrían negado a pagarle la cuota.

Fuente: BluRadioCo | Leer más »

VANGUARDİACOM: Recibió cinco disparos en la espalda: ¿Asesinato de una mujer sería por una extorsión?La Policía trata de dar con los responsables del crimen de Angie Acevedo García y los móviles. No descartan ninguna opción. Su familia pide justicia.

Fuente: vanguardiacom | Leer más »

VANGUARDİACOM: Extranjero, que fue encontrado en una bañera de un hotel, murió tras explosión de una chimeneaLa víctima vino a Colombia a celebrar su cumpleaños y cuando departía con unos amigos se presentó la emergencia que le costó la vida.

Fuente: vanguardiacom | Leer más »