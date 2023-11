Presidente Petro y empresarios del país dan inicio a un diálogo nacional

En la tarde de este martes, 21 de noviembre, el presidente Gustavo Petro se reunió con 10 de los principales empresarios de Colombia en un encuentro privado en la Casa de Huéspedes, en Cartagena.

La reunión, que se prolongó durante cerca de cuatro horas, marcó el inicio de un diálogo nacional en el que se trataron temas como 'el desarrollo de la educación, la productividad, la inclusión territorial con énfasis en el departamento de La Guajira, la región del Pacífico y la región de la Orinoquía; el desarrollo productivo de la tierra, el fortalecimiento de la economía popular y la inclusión financiera', según se lee en un comunicado oficial





