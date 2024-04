Presidente Gustavo Petro menciona el rechazo del proyecto de reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado

Durante la Gran Asamblea Cafetera, el presidente Gustavo Petro mencionó el rechazo del proyecto de reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y afirmó que fueron legisladores respaldados económicamente por las EPS quienes lo bloquearon.

“Ahora los congresistas de las EPS, porque los financiaron en sus campañas, esas mismas entidades, dicen ‘no’; no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras, pues hermano, si votan que se vuelven aseguradoras o hunden el proyecto, las EPS quebraron (...) Ahora nos toca resolverlo y lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas... bueno, hacemos la transición ahora de golpe”, dijo Petro en su intervención. “Por qué y para qué, cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. Por que estos no son granos de café, que es importante, pero esto es más importante”, agregó el mandatari

