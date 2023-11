Presidente de Sanitas respondió qué ocurrirá el 15 de noviembre cuando Cruz Verde deje de proveer medicamentos

, habló sobre la situación que se avecina el 15 de noviembre, cuando Cruz Verde cese de proveer medicamentos a la EPS Sanitas debido a una deuda pendiente.

Rueda expresó la voluntad de llegar a un acuerdo para asegurar que los usuarios de la EPS Sanitas continúen teniendo acceso a las tecnologías médicas especiales y que se están trabajando en la búsqueda de alternativas para evitar una interrupción en la entrega de medicamentos por parte de Cruz Verde., esto subraya la importancia de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes.

Cruz Verde supende la entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasDesde el próximo 15 de noviembre Cruz Verde dejará de entregar medicamentos que están fuera del plan de beneficios a los afiliados de Sanitas. Leer más ⮕

Cruz Verde dice que suspendería medicamentos ambulatorios a pacientes de la EPS SanitasLa cadena de droguerías dijo que será desde el 15 de noviembre y que medida fue comunicada a la EPS. Leer más ⮕

Cruz Verde suspende entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasMediante comunicado, Cruz Verde informó que dejará de suministrarle los medicamentos no PBS, Plan Beneficios en Salud, a la EPS Sanitas. Leer más ⮕

Cruz Verde no dará medicamentos que no estén en plan básico de EPS SanitasSegún Cruz Verde, la determinación se debe a que EPS Sanitas viene acumulando deudas de medicamentos en insumos no PBS por casi $400.000 millones Leer más ⮕

Cruz Verde no dará más medicamentos a SanitasLa implementación de esta medida impactará a aproximadamente 6 millones de personas afiliadas a Sanitas. Leer más ⮕

Cruz Verde suspenderá entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasEsto debido a una deuda del orden de los 400 mil millones de pesos. Leer más ⮕