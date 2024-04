Presentadora vivió momentos de angustia durante terremoto en Taiwán

Como de película: así fueron los instantes de angustia que vivió una presentadora durante el terremoto de 7.7 que se registró en la isla de Taiwán. La mujer se encontraba en plena transmisión en vivo de un medio de comunicación local, cuando el movimiento sísmico interrumpió el noticiero. En las imágenes, emitidas por el canal, se observa a algunos trabajadores abandonando el estudio, además del fuerte balanceo de las cámaras, lámparas y computadores del lugar.

El terremoto El epicentro del sismo, ocurrido a las 07:58 a.m. del miércoles (23:58 GMT del martes), se situó en el mar, a 25 kilómetros al sureste de Hualien, con una profundidad de 15,5 kilómetros, informó el Centro de Redes Sismológicas de China. Las autoridades japonesas también emitieron una alerta de tsunami para el archipiélago de Okinawa (al sur de Japón) por olas de hasta 3 metro

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



vanguardiacom / 🏆 4. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Alerta de tsunami en Japón y Taiwán tras terremoto cerca de TaiwánUn terremoto de magnitud 7,5 cerca de Taiwán provoca alertas de tsunami en Japón y Taiwán. Las autoridades emitieron alertas para las regiones costeras y se anticipan olas de hasta tres metros. La alarma en Japón fue para sus islas remotas, incluyendo la isla Miyakojima.

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Carla Giraldo le dio una gran bienvenida a un nuevo ingreso de ‘La casa de los famosos’, ¿quién es?La presentadora mostró gran simpatía con este personaje y enseñó que tienen una gran relación.

Fuente: PublimetroCol - 🏆 17. / 53 Leer más »

¿Buscando esposo? Jessica Cediel demostró que está “lista para casarse” con un revelador videoLa presentadora mostró una faceta que no había compartido antes con sus seguidores

Fuente: PublimetroCol - 🏆 17. / 53 Leer más »

”Qué profesionalismo”: Presentadora de Telemedellín siguió como si nada tras incidente en vivo con un bombilloUn bombillo explotó sobre una presentadora y su reacción fue de admirar

Fuente: PublimetroCol - 🏆 17. / 53 Leer más »

¿Con sus hijos o con su pareja? Carolina Cruz mostró con quién pasa los días más divinos cerca a la playaLa presentadora ha compartido lo bien que la está pasando con una serie de imágenes

Fuente: PublimetroCol - 🏆 17. / 53 Leer más »

Jugadora colombiana Leidy Andrade protagonizó una fuerte discusión con una futbolista estadounidenseLeidy Andrade le metió un puño a Abby Wambach y hubo demanda y todo, que no pasó a mayores porque dijeron que fue parte del partido. Pero sí le metió su buen puño. Con estas palabras, Rincón dejó claro que desde entonces los partidos frente a Estados Unidos siempre han estado llenos de muchos choques físicos lo que evidentemente expone más las habilidades de cada una de las selecciones. Por su parte también confirmó que no estuvo muy de acuerdo del cara cara entre Usme y Morgan: “Tiene toda la razón, tampoco estoy de acuerdo con el enfrentamiento que hubo en este partido. Pero no soy yo quien deba juzgar esas jugadas”. ”Estoy de acuerdo en que no hay que tenerle miedo a ninguna camiseta y hay que intentar jugar, pero no estoy de acuerdo con ir a irrespetar, cuando no nos han irrespetado a nosotras. Hay que jugar fútbol

Fuente: Antena2RCN - 🏆 21. / 51 Leer más »