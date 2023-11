Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023 para el podcast 'El Bolsillo'

El trabajo periodístico galardonado es una de las emisiones del podcast ‘El Bolsillo’, elaborado por el periodista Miguel Orlando Alguero Montaño. En la historia de este premio, este diario ya ha cosechado once galardones en total.

, Miguel Orlando Alguero Montaño, ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023, en la categoría de Mejor Trabajo de ‘Audio Reportaje’, con el Podcast titulado: ‘El Bolsillo, ¿Cómo es vivir sin pensión en Colombia?’ El trabajo periodístico ganador recopiló tres valiosas voces: la de una trabajadora sexual, la de una vendedora informal y la de un señor que durante años trabajó en el campo; los tres cuentan cómo han podido sobrevivir sin la debida pensión. Según Alguero Montaño, “cada uno de ellos tiene su testimonio y sus particularidades, pero en común cuentan como sus ingresos y sus trabajos, que no eran formal o en su momento no lo fueron, no lograron cotizar con los requisitos que da la norma; entonces no pudieron llegar a la edad de pensión y hoy no tienen cómo reclamar una pensión porque, de manera literal, no cotizaron

