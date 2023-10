Policía Nacional entregará celulares perdidos en Bogotá: así puede participar

La Policía y la alcaldesa local de Kennedy, Carolina Agudelo Hernández, anunciaron que hay cerca de 1.500 celulares robados, recuperados por la institución, de los cuales no ha sido posible contactar a sus propietarios, pues bien, falta la información del IMEI, no se realizó la denuncia correspondiente o no fue suministrado un número o correo de contacto.

“Sabemos que el hurto de celulares es uno de los delitos que más preocupa a los habitantes no solo de Kennedy, sino de toda la ciudad; no obstante, ejercicios como esta ‘Entregatón’ son ejercicios que demuestran que denunciar sí paga y, además, ayudan a que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones”, declaró la Alcaldesa Local de Kennedy, Carolina Agudelo Hernández.

