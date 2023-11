¿Podría Kevin Mier dejar Atlético Nacional e ir al River Plate?

Cuando Franco Armani dejó Atlético Nacional para ir al River Plate de Argentina, hizo una promesa: retirarse en el conjunto verdolaga. Sin embargo, desde su partida mucho ha pasado para él y también para el club antioqueño.

El portero argentino disputó dos mundiales y fue campeón del mundo, mientras que Atlético Nacional está en un proceso de darle oportunidad a sus canteranos y de saneamiento de sus finanzas, que incluye no tener salarios exagerados.

En los últimos días, dicen que River Plate preguntó por el joven portero de Atlético Nacional, Kevin Mier, lo que dio pie a muchas especulaciones sobre el posible regreso de Franco Armani.Iván René Valenciano habla por primera vez tras su captura por conducir bajo el efecto del alcohol headtopics.com

El portero argentino tiene 37 años y estaría por cerrar su ciclo con el equipo de la banda cruzada con el que también fue campeón de la Copa Libertadores, mientras que Mier es la gran revelación de los porteros colombianos y estaría en la mira de varios clubes, por eso, que se hable de un negocio que incluya a los dos cuidapalos, no es extraño.

Sin embargo, al indagar con Atlético Nacional sobre ambos casos, manifestaron lo siguiente: “River es solo uno de varios clubes que ha preguntado por Mier”, por lo que no hay mayores avances en esa negociación. Mientras que sobre Armani dijeron que hoy no es opción para el club verde ni para el año entrante. “Para nada, no es opción”. headtopics.com

Desde Argentina, por su parte, también manifestaron que Armani aún no ha dicho que sea el momento de regresar a Nacional, por lo que, por ahora, no hay posibilidades ni de que Mier vaya a Argentina ni de que el guardavalla argentino regrese a Nacional, un anhelo muy grande de la hinchada verdolaga, por lo que este significó para el título de la Copa Libertadores de 2016.

