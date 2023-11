Pirry sufrió un accidente en su casa y lo encontraron 'casi muerto': le cogieron más de 20 puntos

El periodista Guillermo Arturo Prieto, más conocido como Pirry, reveló en un video en Instagram que hace unos meses sufrió un grave accidente doméstico en el que casi muere. El documentalista comentó que la noticia del fallecimiento de Alejandra Villafañe lo llevó a reflexionar sobre la vida.

Pirry contó que se cayó de unas escaleras mientras arreglaba unas cosas en el baño de su casa y se golpeó la cabeza contra el suelo. 'Afortunadamente, y gracias al universo, mi hermana había venido a visitarme ese día. Llegó como a los 15 minutos de la caída y me encontró. Ella me decía que de mi cabeza salían chorritos de sangre. Casi me encuentran muerto', agregó Pirry.

Cómo afecta un arresto por conducir en estado de embriaguez en la solicitud de residencia americanaComunicadora social - periodista de la Corporación Unificada Nacional (CUN). Leer más ⮕

Pico y placa en Cali: horarios y restricciones para este miércoles, 1 de noviembreComunicadora social - periodista de la Corporación Unificada Nacional (CUN). Leer más ⮕

¿Quién es el polémico Andrés Escobar, el nuevo concejal electo en Cali?Comunicadora social - periodista de la Corporación Unificada Nacional (CUN). Leer más ⮕

Día de Todos los Santos: ¿cuándo se celebra el día de las mascotas fallecidas?Comunicadora social - periodista de la Corporación Unificada Nacional (CUN). Leer más ⮕

¿Cómo puede conseguir las boletas para los Premios Grammy Latinos 2023?Comunicadora social - periodista de la Corporación Unificada Nacional (CUN). Leer más ⮕

Estos son los 3 artistas colombianos con más premios GrammyComunicadora social - periodista de la Corporación Unificada Nacional (CUN). Leer más ⮕