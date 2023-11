Pirry sufrió grave accidente en su casa: 'Casi me encuentran muerto'

El periodista Guillermo Arturo Prieto, más conocido como Pirry, compartió una historia de supervivencia a través de un video en su cuenta de Instagram. En este relato, Pirry reveló que hace unos meses sufrió un grave accidente doméstico que lo dejó al borde de la muerte, y que esta experiencia lo llevó a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de la vida.

'Hay una imagen que puede ser muy fuerte, solo una, que es la fotografía que me tomó mi hermana cuando me encontró casi muerto en el baño de mi casa el día que me tuvieron que coger 22 puntos en el parietal derecho', relató.La intervención de su hermana fue crucial para su supervivencia, ya que llegó al lugar aproximadamente 15 minutos después de la caída.

