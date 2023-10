Pico y placa en Medellín y Valle de Aburrá: horarios y restricciones para este 30 de octubre

A partir del 17 de julio, se implementó la rotación del programa pico y placa en Medellín y su área metropolitana. Para el lunes 30 de octubre, la medida afecta a vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos con placas que terminen en los números 7 y 1. Las restricciones se aplican desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Motos de 2 y 4 tiempos: con placas iniciadas en 7 y 1 en el horario de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.En el caso de los taxis, cuentan con un sistema de restricciones propio, que se extiende desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y está basado en el último dígito de la placa. Durante el lunes 30 de octubre, los taxis cuyas placas finalizan en 1 no podrán circular.

Pico y placa en Medellín y Valle de Aburrá: horarios y restricciones, 30 octubre al 3 noviembrePeriodista Leer más ⮕

Debate Alcaldía de Bogotá: dos candidatos mantendrían el pico y placa como estáInfórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo Leer más ⮕

FOTOS Y VIDEO. Vías repletas de carros mal parqueados en jornada electoral en MedellínHan reportado que algunas vías del Valle de Aburrá están repletas de carros mal parqueados en medio la jornada electoral en Medellín. Leer más ⮕

W Radio denuncia que con audios falsos buscan confundir a electores en el Valle del CaucaEste medio de comunicación aclara que el mencionado audio nunca ha sido emitido. Leer más ⮕

En VIVO, elecciones en Cali y Valle del Cauca 2023: siga aquí resultados desde 4 p.m.Conéctese acá para conocer boletines después de las 4 p.m., tras cierre de urnas en Cali y Valle. Leer más ⮕

La nueva aspiración de Tulio Gómez: apuesta por el blancoInhabilitado para ser elegido como Gobernador del Valle, el accionista de América tiene nuevo plan. Leer más ⮕