Pedro Sánchez está «emulando los consejos populistas argentinos», según expresidente Macri

Buenos Aires, 1 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, "está emulando los consejos populistas de argentinos y alrededores", afirmó este miércoles el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).

"Estamos jaqueados (por el populismo)", dijo Macri, quien alertó que hay que "actuar con rapidez y velocidad" y "reconstruir las instituciones para que pueda haber debate entre los líderes" y así enfrentarse al populismo.

Lea también Schinás, sobre la crisis en Oriente Medio: Podemos ayudar y ayudaremos"Los locos que tenemos esta vocación que no vamos al gobierno a enriquecernos", "tenemos que tener los cojones (sic) de decir que no, claramente hay que decir que no", afirmó Macri, quien dijo que en España "se gastan todas las reservas" e hizo un guiño a Rajoy. headtopics.com

Rajoy calificó de "demencial" y "absurdo" que se le prometan 20.000 euros cuando se acabe la carrera, en alusión a la denominada "herencia universal", ayuda económica promovida por Sumar (izquierda), socio del socialista Sánchez en el Gobierno español en funciones y que negocia para formar un nuevo Ejecutivo. No obstante, esta ayuda no está en vigor.

Lea también EE.UU. headtopics.com

España: Pedro Sánchez llega a un acuerdo sobre la amnistía con líderes catalanesCon el anuncio, el presidente del Gobierno español está cada vez más cerca de su investidura. Leer más ⮕

España: Pedro Sánchez llega a un acuerdo sobre la amnistía con líderes catalanesCon el anuncio, el presidente del Gobierno español está cada vez más cerca de su investidura. Leer más ⮕

Pedro Sánchez llega a un acuerdo sobre ley de amnistía con Pere AragonèsLos presidentes de España y de la Generalitat de Cataluña han 'desbloqueado los últimos detalles' de la ley y del acuerdo para la investidura del primero. Leer más ⮕

El expresidente Macri acusa a Sergio Massa de hacer política «oscura, prepotente y mafiosa»Últimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕

Expresidente Macri acusa a Sergio Massa de hacer política «oscura, prepotente y mafiosa»Últimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕

Once legisladores abandonan el partido de Milei tras su acuerdo electoral con MacriÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕