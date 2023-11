Partido de Crystal Palace vs Burnley

Odsonne Édouard (Crystal Palace) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso. Falta de Odsonne Édouard (Crystal Palace). Falta de Will Hughes (Crystal Palace). Tiro atajado raso al centro del arco. Joachim Andersen (Crystal Palace) disparo de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Will Hughes. Will Hughes (Crystal Palace) ha recibido una falta en campo contrario. Falta de Jay Rodríguez (Burnley). Saque de esquina, Burnley. Saque de esquina cometido por Tyrick Mitchell.

6' Jordan Ayew (Crystal Palace) ha recibido una falta en la zona defensiva. Disparo que sale desviado de Zeki Amdouni (Burnley) disparo de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero sale ligeramente desviado. Asistencia de Jóhann Gudmundsson con un centro al área tras un saque de esquina. Empieza primera parte. Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamient

MİNUTO30COM: El Tribunal electoral de Guatemala suspende el partido del presidente electo del paísÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

NOTİCİASRCN: Harold Preciado anotó por tercer partido consecutivo y le mandó un mensaje a Néstor Lorenzo: videoVea EN VIDEO el golazo que anotó Harold Preciado en el partido entre Santos Laguna y Mazatlán, por la Liga Mexicana.

CARACOLRADİO: Gamero sobre el partido de vuelta: Nosotros no cambiamos, esperamos que ellos síEl entrenador hizo un balance del encuentro de ida por la Copa Colombia ante Cúcuta Deportivo.

NOTİCİASRCN: Selección de Brasil perdería otra de sus figuras para el partido contra ColombiaEn las últimas horas, se confirmó una nueva lesión para el equipo ‘carioca’. Ver más.

LAFM: Roy Barreras pide suspender partido Colombia vs BrasilRoy Barreras pidió que no se juegue el próximo partido de eliminatorias entre Colombia y Brasil hasta que liberen al papá de Luis Díaz

CMILANOTICIA: Luis Díaz decide su disponibilidad en partido del Liverpool tras secuestro de sus padresKlopp confirmó que Luis Díaz ha participado en los entrenamientos de manera regular durante los últimos dos días: 'No vamos a forzar la situación. Si Luis se siente bien y está en condiciones, estará con nosotros'.

