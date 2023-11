Partido de Colombia contra Brasil en las eliminatorias suramericanas

Si hay una Brasil ganable es esta: Conozca todos los detalles para este partido de Colombia La ‘Lorenzoneta’ sigue invicta y espera dar el golpe sobre la mesa con una contundente victoria sobre los pentacampeones15 de noviembre 2023 a las 15:08 hrs. Este jueves 16 de noviembre regresa la fiebre amarilla con el quinto partido de las eliminatorias suramericanas de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con uno de los juegos más difíciles para los nuestros.

, no solamente por el bajo rendimiento que ha demostrado en los primeros cuatro juegos, sino por las importantes ausencias que sufrirá por lesión de sus jugadores. Neymar, Casemiro, Ederson o Éder Militao son cuatro fichas claves con las que no podrá contar el entrenador Fernando Diniz para el partido contra la ‘Tricolor’, hecho que le pone un peso más a los dirigidos por Néstor Lorenzo, pues parece que no podría haber mejor panorama para conseguir la victoria y en consecuencia, retomar confianza que se ha diluido con el transcurrir de partido

:

CARACOLRADİO: El director técnico de la Selección Colombia habla sobre el partido contra BrasilNéstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia , se refirió al choque de este jueves ante Brasil , por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El estratega argentino expresó su deseo por conseguir el primer triunfo ante los pentacampeones del mundo.

ELTIEMPO: Las lecciones que busca Colombia de la experiencia de Brasil en 5GLas lecciones que busca Colombia de la experiencia de Brasil en 5G. ► El próximo 20 de diciembre, Colombia realizará la Subasta 5G y adjudicará estas redes.

FUTBOLRED: Colombia actualiza la nómina para el duelo contra BrasilNéstor Lorenzo actualizó el estado de la nómina de Colombia para el crucial duelo contra Brasil , este jueves (7:00 p.m.) en Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Está tranquilo con sus opciones, se muestra ambicioso por la victoria pero reconoce que las virtudes del rival y las bajas propias, como la de Jhon Arias, tienen un peso.

ELCOLOMBİANO: Brasil y Colombia se enfrentan en la EliminatoriaAmbos equipos tendrán bajas en este encuentro por fecha 5 de Eliminatoria. Brasil sin Neymar como principal ausencia y Colombia que busca suplir la ausencia de Jhon Arias por lesión. Colombia ha enfrentado 14 veces en Eliminatorias, no ha ganado en ninguna ocasión: 7 victorias y 7 derrotas.

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

