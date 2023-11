¿Pacto Histórico y partidos de izquierda podrían volverse una sola colectividad?

Los resultados electorales del domingo volvieron a poner sobre la mesa del Pacto Histórico la propuesta de unirse en una sola colectividad. Voces como la de la senadora María José Pizarro, Gustavo Bolívar y el concejal Carlos Carrillo han expuesto desde el lunes de esta semana que esa es la única opción para poder sobrevivir como fuerza a futuro.

Así que la solución que se plantea, no solo de ahora sino hace ya bastante tiempo frente a la fragmentación de los movimientos de izquierda, no parece ser factible o no por ahora.Elección de nueva fiscalLa Corte Suprema de Justicia elegirá la nueva fiscal general de la nación de la terna que envió el presidente y lo hará antes de la vacancia judicial que comienza el 18 de diciembre.

