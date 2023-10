Oviedo se convirtió en una revelación política con más de 600 mil votos, superando a Bolívar

El candidato a la alcaldía Juan Daniel Oviedo da declaraciones luego de haber quedado en segundo lugar para las elecciones regionales 2023 en el salón comunal de Bosa Brasil. (Colprensa /Vanguardia)

Juan Daniel Oviedo no logró avanzar a una segunda vuelta, pero también fue un ganador. Al consolidarse como segundo en la competencia por la alcaldía de Bogotá, por encima de Gustavo Bolívar, y alcanzando más de 600 mil votos, se va a constituir como una fuerza importante en el Concejo de la ciudad.

El candidato empezó el domingo de jornada electoral con un recorrido matutino a pie en el emblemático Monserrate a las 6:00 a.m., enmarcando su día electoral con un gesto simbólico que buscó conectar con la ciudadanía y el espíritu de Bogotá. headtopics.com

Posteriormente, a las 9:00 a.m., se dirigió al puesto de votación ubicado en el Parque del barrio Cedro Golf, Cedritos, en la Carrera 7 a # 150-85. Allí ejerció su derecho al voto, cumpliendo con su deber cívico y democrático.

A las 3:50 p. m., Oviedo llegó al Salón comunal Bosa Brasil, ubicado en la Calle 49 d Bis Sur # 88 f - 18, donde su equipo de campaña y simpatizantes aguardaron los resultados electorales. Aproximadamente a las 4:10 de la tarde, se trasladó a su residencia, ubicada a unas cuadras del salón comunal, junto a familiares y miembros cercanos de su equipo, para esperar los resultados finales. headtopics.com

Mientras Oviedo se acercaba, los asistentes entonaban uno de los cánticos populares de su campaña:"Yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro, no soy de la alcaldesa, yo soy de mi mamá". Su madre, Miriam Arango, presente en su sede de campaña, dijo:"Admiro el compromiso de Juan Daniel. Siempre ha sido una persona entregada al cien por ciento a todo lo que se propone, desde que era niño".

