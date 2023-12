Ordenan arresto a mandatarios departamentales del Valle del Cauca y de Caldas

En las últimas horas la JEP ordenó un ‘carcelazo’ a los mandatarios departamentales del Valle del Cauca y de Caldas porque no atendieron una medida sobre búsqueda de personas desaparecidas. GOBERNADORA DEL Valle, Clara Luz Roldán, debe cumplir un arresto de dos días por orden de la JEP. /Foto Gobernación del Valle. Traumático se presenta del periodo de gobernadores y alcaldes, pues a varios de ellos la Procuraduría y la Fiscalía les abrió recientemente investigaciones.

También en las últimas horas se dio la situación con los mandatarios del Valle, Clara Roldán, y de Caldas, Luis Velásquez, a quienes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su arresto porque incumplieron mandatos en actuaciones que lleva a cabo sobre personas desaparecidas en el conflicto armado





