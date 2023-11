Ons Jabeur derrota a Vondrousova, la elimina y continúa su marcha Finals

Cancún (México), 1 nov (EFE).- La tunecina Ons Jabeur, séptima de la clasificación mundial de tenis, superó este miércoles un partido de numerosos errores de ambos lados y se impuso por 6-4 y 6-3 a la checa Marketa Vondrousova en las WTA Finals en Cancún.

Jabeur cometió 20 errores no forzados en la primera manga, pero salió mejor ante una oponente con seis doble faltas, errática en los momentos cruciales. La tunecina arrancó con un quiebre. Vondrousova puso el 2-2 al romper el saque de la africana en el cuarto juego, a partir de lo cual las dos recorrieron un camino sinuoso, con riesgo de perder el set. En el quinto 'game' Jabeur se fue delante 3-2 y mejoró su servicio para imponerse por 6-4.

En la segunda manga, con mucho viento, la historia fue parecida, Jabeur quebró en el primer juego y Vondrousova en el cuarto, pero a continuación las dos fallaron con su saque hasta que en el 3-3 la checa falló con su servicio y Jabeur tomó una ventaja que no perdió.

La checa cometió 24 errores no forzados, 11 de ellos doble faltas y desaprovechó sus oportunidades de vulnerar a su oponente, lo cual la dejó fuera del campeonato. "Estoy contenta con la victoria, pero últimamente no he estado así", dijo la de Túnez que confesó sufrir por algo ajeno al tenis: las guerras en el planeta.

Un poco antes la polaca Iga Swiatek, segunda de la clasificación mundial, derrotó por 6-0 y 7-5 a la estadounidense Coco Gauff y confirmó su gran momento de forma deportiva, con ocho triunfos seguidos en el tour.