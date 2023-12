Obstinación y tozudez en las decisiones del presidente de Colombia

Un balance de las decisiones del presidente de los colombianos que son calificadas como "obstinación y tozudez" con billonarias consecuencias. Uno de los casos más recientes de ese manejo acérrimo y contumaz en la conducción del Estado es lo que está pasando con la licitación de pasaportes, en la que están en juego recursos por más de medio billón de pesos ($559.000 millones).

Pese a que el proceso estaba en marcha y solo había un oferente en la carrera –la firma Thomas Greg and Sons–, la Cancillería, después de varios ires y venires, declaró desierto el proceso en septiembre pasado. ¿El resultado? No solo el riesgo de intermitencia y hasta parálisis en la prestación del servicio de expedición de pasaportes, sino una demanda por parte de Greg and Sons por $117.000 millones, de ellos $10.000 por daño reputacional. El caso está en conciliación, pero –pese a la pataleta del Gobierno–, la Cancillería no tuvo de otra que extenderle el contrato a la misma firma para continuar elaborando pasaportes hasta octubre de 202





vanguardiacom » / 🏆 4. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Embajadora de Colombia en Israel ya está en Colombia para atender al llamado de Gustavo PetroLea los detalles de la llegada de la embajadora Margarita Manjarrez a Colombia para atender el llamado a consulta del presidente Petro.

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »

Embajadora de Colombia en Israel ya regresó a ColombiaLa reunión tenía como objetivo abordar temas de la relación bilateral entre Colombia e Israel y la situación general de lo que sucede en Gaza

Fuente: CMILANOTICIA - 🏆 24. / 51 Leer más »

Tres victorias en 11 salidas, los cambios de Simeone y un frenazo en 5 perspectivasÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com - 🏆 13. / 61 Leer más »

Bistec vegano al 3D, una receta contra el calentamiento globalÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com - 🏆 13. / 61 Leer más »

Mueren 9 insurgentes en un ataque a una base de las fuerzas aéreas de PakistánÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com - 🏆 13. / 61 Leer más »

El temor que mantiene a algunos afganos en Pakistán: «los talibanes nos matarán»Últimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com - 🏆 13. / 61 Leer más »