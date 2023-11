Nuevo peaje en Pamplonita para conductores de la provincia de Pamplona

Habrá un carril exclusivo en cada sentido de la vía para el debido cobro de la tarifa a los conductores de la provincia de Pamplona. Hoy desde las 00:00 horas entró en operación el peaje de Pamplonita, ubicado en la vereda La Hojancha, sector El Reposo.

Así lo dio a conocer el Concesionario Unión Vial Río Pamplonita, encargado del proyecto vial 4G Pamplona-Cúcuta y que operará este nuevo peaje que forma parte de la Unidad Funcional 2 que ya fue entregada y que comprende además, 7,2 kilómetros de vía nueva entre Pamplona y Pamplonita, incluyendo tres puentes vehiculares. Anteriormente se había dado a conocer que quienes se registraron durante las jornadas del censo vehicular y cumplieron con todos los requisitos, desde hoy ya pueden acceder a las tarifas diferenciales que se establecieron luego de varias mesas de diálogo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Comité ‘No a los Peajes de la Provincia de Pamplona

:

NOTİCİASCARACOL: Drama de otro colombiano secuestrado en México: su familia dice que ya ha pagado 4.000 dólaresNoticias de hoy en Colombia y el mundo.

Fuente: NoticiasCaracol | Leer más »

CARACOLRADİO: Nuevo programa 'Renta Ciudadana' reemplaza a Familias en Acción en ColombiaEl presidente Gustavo Petro firma un decreto que acaba con el programa Familias en Acción y lo reemplaza por el nuevo modelo de 'Renta Ciudadana'. También se modificará el programa de Jóvenes en Acción para dar paso al programa de 'Renta Joven'. Ambos programas entrarán en funcionamiento el 1 de enero de 2024.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

VANGUARDİACOM: Problemas de desórdenes y riñas en 'Cuadra Play' preocupan al nuevo alcalde de BucaramangaEl alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, promete tomar medidas para controlar los problemas de desórdenes y riñas en 'Cuadra Play', una zona crítica de la ciudad. También convoca a dueños de bares y a la comunidad para buscar soluciones conjuntas.

Fuente: vanguardiacom | Leer más »

NOTİCİASCARACOL: La NASA desarrolla un nuevo telescopio espacial para descubrir los secretos del Big BangLa NASA está desarrollando el Specto-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer, SPHEREx, un nuevo telescopio espacial con el lanzamiento previsto a la órbita terrestre antes de abril de 2025. Su misión central es descubrir los secretos del Big Bang.

Fuente: NoticiasCaracol | Leer más »

ELTIEMPO: Proceso de empalme en la Alcaldía de BogotáAlcaldía de Bogotá: así funciona el empalme entre el gobierno entrante y el que se va ➡️

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

ELTIEMPO: Cruz Verde deja de entregar medicamentos No PBS a afiliados de SanitasA partir de mañana, 15 de noviembre, el gestor farmacéutico Cruz Verde ya no será el encargado de entregar los medicamentos No PBS a afiliados de la EPS Sanitas. Esto tras la decisión del propio Cruz Verde de no seguir prestando este servicio (solo en el caso de los No PBS) a Sanitas debido a deudas que la EPS ha venido acumulando. Ante eso, Sanitas anunció hoy que tomará medidas y que habrá un nuevo gestor encargado de ese proceso.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »