“No vamos a participar”: Andrey Avendaño de las disidencias aseguró que no inaugurarán elecciones

Andrey Avendaño, izquierda; Franco Ramírez, al centro, y Javier 33, derecha, miembros del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, escuchan el himno nacional durante conversaciones de paz con el gobierno colombiano, el do

En medio del teléfono roto entre el Gobierno Nacional, tal como lo reconoció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, “hubo una falta de comunicación que pretendemos corregir, fue un error que no puede mantenerse”, el jefe de la Delegación del Estado Mayor Central de las disidencias Farc, Andrey Avendaño, aseguró que no van a participar de la inauguración de las elecciones regionales en Popayán, el próximo domingo 29 de octubre.

Sin embargo, Avendaño sí señaló que realizaron la solicitud, más no, dijo, la Registraduría o el CNE los invitó al evento. “A nosotros como delegación no nos han invitado a este escenario. Consideramos que era importante acompañar este proceso, pero era una solicitud que se iba a hacer a las autoridades electorales, pero si es negada no participaríamos en el proceso”. headtopics.com

Y agregó que “lo que tengo entendido es que el Alto Comisionado de Paz y el equipo negociador, está estableciendo un diálogo con esa organización en el marco de su competencia. De lo cual es ajena la Registraduría y lo que desea es que el municipio de Argelia y corregimientos, en especial El Plateado, haya garantías para desarrollar la jornada electoral de forma libre, sin que haya presencia armada ilegal”.

En este sentido, las autoridades electorales, Registraduría y CNE, enviaron un comunicado señalando que “no es cierto” que hayan invitado al Estado Mayor Central de las disidencias a la inauguración de las elecciones en Popayán. headtopics.com

