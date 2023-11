No solo caen ventas, precios reales de viviendas llevan 15 meses a la baja

En medio de las crisis y las alertas por las ventas de vivienda, que están sufriendo caídas históricas, los precios de las vivienda también están disminuyendo en términos reales. El efecto es tal que además de afectar los precios de la vivienda nueva, que tiene ajustes por debajo de la inflación, también toca los precios de la vivienda usada que constituye el patrimonio de millones de familias.

En cambio, en el 2021 no hubo un solo trimestre en el que las vivienda usadas perdieran valor. Incluso, un año después, el segundo trimestre fue el mejor y las viviendas usadas valían 5 por ciento más en términos reales, siendo este el punto más alto de incremento que han logrado tener los precios desde 2015. En ese momento hubo un aumento real de precios de 5,32 por ciento.

Iván René Valenciano fue arrestado en Estados Unidos y ya se conocen detallesIncluso ya se conocieron algunas imágenes y los cargos que se le imputarían Leer más ⮕

Orgasmo combinado: ¿en qué se diferencia del regular y cómo podría alcanzarlo?Con posiciones sexuales específicas, o incluso juguetes sexuales, se puede llegar a este orgasmo. Leer más ⮕

“‘Perrito’ bravo de la derecha”: A Daniel Samper le salió el tiro por la culata por burlarse del disfraz de AlcocerEl periodista incluso se atrevió a comparar a la primera dama con Daniel Quintero Leer más ⮕

Falcao debió salir escoltado, por buenas razones, tras marcar doblete en Copa del ReyIncluso en condición de visitante, todos quieren abordar al atacante colombiano en España. Leer más ⮕

¿Ya no se la aguantan? Televidentes se quejaron de Amparo Grisales por Yo me llamo y ‘La Diva’ habría respondidoLos fuertes comentarios para los imitadores e incluso las discusiones entre los jurados no pasaron desapercibidas Leer más ⮕

Ciudad colombiana, entre los destinos más sostenibles del mundoLa urbe superó, incluso, a otros destinos internacionales como Múnich o Salzburgo. | Sostenibilidad | Portafolio.co Leer más ⮕