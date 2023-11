“No estuvo a la altura de un presidente con su trino sobre el triunfo de Milei”: Patricia Bullrich a Petro Para la exaspirante a la presidencia de Argentina, las relaciones entre los dos países no tienen por qué cambiar con la llegada de Javier Milei al poder. Patricia Bullrich considera que comentario de Petro sobre Milei no estuvo a “la altura” y no cree que la relación de Colombia y Argentina deba dañarse. Foto: Tomada de la cuenta de X de Patricia Bullrich y Colprensa.

Patricia Bullrich, también excandidata presidencial de Argentina, se pronunció sobre esta victoria, los apoyos que brindó al presidente electo y las palabras de Petro sobre la decisión electoral. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Triste para América Latina”: Petro reaccionó al triunfo de Milei Considera que no han estado a la altura de un jefe de Estado y que el tono de su tuit estuvo “un poco pasado”, pues ella no cree que Milei deba de ser catalogado como un líder de ultraderecha, así que cree que el presidenteHa ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su socieda





elcolombiano » / 🏆 6. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Argentina se prepara para elecciones presidenciales: ¿Quiénes son los candidatos?Argentina eligirá este domingo a su nuevo presidente entre Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 25. / 22,4 Leer más »

Argentina inicia las votaciones para elegir a su próximo presidenteLos ciudadanos deben elegir entre los candidatos Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei.

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 8. / 66,528 Leer más »

Javier Milei logra respaldo de Patricia Bullrich para la segunda vuelta presidencial en Argentina“Nos encontramos ante el dilema del cambio o de la continuidad mafiosa”, señaló Patricia Bullrich, tercera en la primera vuelta de las presidenciales. El 19 de noviembre se define entre Javier Milei y Sergio Massa quién será el nuevo mandatario de Argentina.

Fuente: NoticiasCaracol - 🏆 7. / 67,76 Leer más »

Patricia Bullrich apoya a Javier Milei en su carrera por la Presidencia argentinaJavier Milei obtuvo el respaldo de la excandidata conservadora Patricia Bullrich para las elecciones presidenciales en Argentina.

Fuente: elespectador - 🏆 1. / 99 Leer más »

“No estamos en un pacto con Javier Milei”: Patricia BullrichLa excandidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio negó rotundamente tener “un acuerdo de Gobierno” con el aspirante libertario a la Presidencia.

Fuente: elheraldoco - 🏆 12. / 52,36 Leer más »

Patricia Bullrich se une a Javier Milei para segunda vueltaPatricia Bullrich, tercera en las elecciones presidenciales de Argentina, dice que su apoyo a Javier Milei no es 'un acuerdo' o 'un pacto'.

Fuente: lafm - 🏆 28. / 20,16 Leer más »