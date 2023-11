Nico Jurado, tiktoker tras el triunfo de Ángelo Schiavenato

, abogado se volvió conocido en mayo de 2022 por haber atropellado a dos ladrones, fue una de las grandes sorpresas en las. Sin embargo, gracias al impulso que le dieron las 138.445 personas que apoyaron en total a la lista del movimientoEl nuevo concejal presume de no haber gastado dinero ni empapelado las calles para su campaña.

"Mis papás leen muchos comentarios de odio hacia mí, de personas diciendo que soy una mier... de persona, y ellos como que se dejaron arrastrar un poquito por esto y efectivamente piensan que soy una mier... de persona. Entonces, me dijeron que no me iban a volver a dar plata"., como un video en el que sorteaban una invitación a un brunch u otros en los que hablaban de las costosas prendas del ahora concejal o del trabajo de Jurado..

"Nico subió un video y yo dije: 'este man es superbueno en redes, lo voy a contratar', y lo contraté"."Sí, fue así", respondió Jurado,"pero eres superaburrido. ¿Por qué no puedes contar las cosas con más entusiasmo?". headtopics.com

