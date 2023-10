“Necesitamos el viento contrario para elevarnos, como las cometas”: Mauricio Lizcano en 1 a 1 con Ramiro Avendaño

“Mi papá siempre decía que uno debía ser como las cometas, necesitar el viento contrario para elevarse”, es una de las frases que deja en esta entrevistaSe confiesa en el nuevo programa de Canal 1, ‘1 a 1’, y cuenta cómo los secuestros de su padre y de su hermano se convirtieron en una motivación para salir adelante y trabajar por el país.

Con 47 años, el ministro TIC es abogado de la Universidad del Rosario, master en política pública de la Universidad de Harvard, master en administración de empresas del MIT. Antes de ser Ministro TIC, fue director del. Cumple 23 años de experiencia en cargos directivos en entidades públicas regionales y nacionales, senador, representante a la cámara, y secretario de tránsito de Manizales.que duró secuestrado ocho años.

“Secuestran a mi papá en una vereda cuando inauguraba una cancha de fútbol”. Cuando vi la cara de tristeza de mi familia creí que habían matado a mi papá”. “Me dediqué completamente a la liberación de mi papá. Promovíamos un intercambio humanitario entre secuestrado, como mi papá, y presos de las Farc”.“El EPL también secuestró a mi hermano. Fue una época muy difícil, para mi mamá y para todos. Fueron 8 años y medio”. headtopics.com

“Empecé a luchar, muchas veces no me paraban bolas, no tenía poder para hablar en nombre de los secuestrados”.Cuando vi por primera vez a mi papá, luego de que se escapó, vi a mi papá comiendo con las manos y le dije papá, coma con los cubiertos. Los médicos me dijeron que lo dejará comer. Llevaba más de un mes sin comer”.

“Fui el presidente del congreso que aprobó la paz. Me metí a la vida pública por esto, por el secuestro”.“La educación es lo que me ha igualado con personas que no hubiera podido conocer, que no son de la misma condición económica”.“Todo tiene que tener un propósito; el mío es conectar al país”.“Decidí dedicarme a evangelizar y hacer de este un país tecnológico”. headtopics.com

