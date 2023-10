Nacional: baja asistencia ante Alianza y el preocupante dato histórico en el Atanasio

Si hay un lunar en el semestre de Atlético Nacional son las bajas asistencias que ha tenido en el Atanasio Girardot cuando el Verde oficia como local. El Verdolaga clasificó con anticipación a los cuadrangulares de Liga y está disputando las semifinales de Copa. Sin embargo, la molestia de la hinchada sigue en contra de las directivas y a pesar de los buenos resultados, la gran mayoría decidió no asistir al estadio.

893 Atlético Nacional vs. América: 24.661 Atlético Nacional vs. Pasto: 14.258 Atlético Nacional vs. Pereira: 22.963 Atlético Nacional vs. Equidad: 12.897 Atlético Nacional vs. Santa Fe: 18.386 Atlético Nacional vs. Envigado: 16.144 Atlético Nacional vs. Águilas Doradas: 7.116 Atlético Nacional vs. DIM: 28.860 Atlético Nacional vs. Alianza: 11.

