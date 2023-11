Mujeres ucranianas se preparan para el combate urbano

Halyna Vynokur, empleada de una ferretería, estaba usando un arma de fuego por primera vez. Iryna Sychova, gerente de compras de una tienda departamental, desarmó y volvió a armar las varillas y los resortes de un rifle Kalashnikov. Estaban entre dos docenas de mujeres que acudieron a un bosque cerca de Kiev un fin de semana reciente para un curso de combate urbano, un entrenamiento que incluyó disparar rifles, detectar trampas explosivas y lanzar granadas de mano.

Dijeron que estaban motivadas por un sentido del deber. “Nadie quiere pelear en las trincheras”, dijo Olha Bakhmatova, de 46 años, una psicóloga que asistió al entrenamiento. Pero sentía que era “inevitable” que más mujeres terminaran peleando y quería estar preparada. “Entiendo: si no yo, ¿quién?”, dijo. Después de 21 meses de guerra a gran escala, los combates en Ucrania se han estancado en batallas de desgaste a lo largo de una línea de frente en zigzag en el surest

ELHERALDOCO: Petro y Uribe chocan en el debate sobre la reforma a la saludPetro y Uribe acuerdan conversar sobre el proyecto pero chocan en si se para para ello el debate o no. Sigue a paso de tortuga la reforma a la salud. Esto luego de que varios congresistas opositores e independientes se salieran del Salón Elíptico argumentando que no había garantías para el debate en medio de las votaciones de las proposiciones no avaladas por el Gobierno sobre artículos que abordan temas cruciales sobre las acreencias de las EPS, las prestaciones económicas y los recursos de las entidades territoriales.

WRADİOCOLOMBİA: Alianza de mujeres en departamento busca ayudar a víctimas del conflicto armadoLa fundadora de la alianza reúne a 65 organizaciones de mujeres en el departamento para ayudar a las víctimas del conflicto armado. Comenzó proporcionando ayuda hace 25 años y realizaban charlas de escucha en lugar de talleres educativos. Intentaron hacer una denuncia a nivel nacional, pero no recibieron respuesta ni permiso para hablar con la guerrilla o los actores armados.

NOTİCİASRCN: Congresistas de izquierda hablan sobre proyectos del Gobierno y la figura de las mujeres en la políticaKatherine Miranda y Jennifer Pedraza, congresistas del partido Dignidad, son consideradas las más rebeldes del Congreso de la República. Hablaron sobre los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro, el ELN y las mujeres en la política. Ambas se definen como congresistas de izquierda, pero destacan que la izquierda es más que el presidente Petro.

ELCOLOMBİANO: El ministro Juan David Correa ofrece disculpas a las víctimas de la tragedia de ArmeroEn la conmemoración de los 38 años de la tragedia de Armero, el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes Juan David Correa ofreció disculpas —en nombre del Gobierno Nacional— a las víctimas sobrevivientes y anunció medidas para la reparación, reconocimiento y preservación de la memoria histórica en este territorio, como, por ejemplo, la entrega de las Estaciones de la Memoria.

ELESPECTADOR: Mujer víctima de violencia de género lucha por una atención dignaMónica, una mujer víctima de violencia de género en Colombia, lucha por una atención psicológica y jurídica que no revictimice a las víctimas de violencia sexual. Busca garantizar los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia desde un enfoque de derechos humanos.

ELTIEMPO: Colombia: un país en auge para las startupsColombia ha experimentado un crecimiento acelerado en su ecosistema de startups en los últimos años, convirtiéndose en uno de los mejores lugares en Latinoamérica para establecer y hacer crecer una startup. El país ha logrado atraer inversiones extranjeras y talento humano especializado, brindando una gran oportunidad para las empresas emergentes locales.

