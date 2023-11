Mujer baleada por cobradiario en El Bosque

Cada vez son más los casos visibles con hechos violentos que vinculan a cobradiarios. El pasado 13 de noviembre una mujer fue baleada en El Bosque., esos personajes temibles que andan en su mayoría en motocicletas y que son piezas claves en el andamiaje ilegal del negocio delSus métodos nunca han sido amables. La diferencia es que ahora los ciudadanos están denunciando los atropellos de los cobradiarios.

, de 39 años de edad, fue impactada a bala supuestamente por un cobradiario que llegó a su casa a exigir el pago de una deuda que tiene un sobrino de ella.Los hechos ocurrieron en la calle 64 con carrera 11, barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla. Según testigos, el cobradiario llegó en una motocicleta a la vivienda y preguntó por el sobrino de la mujer pues estaba atrasado en los pagos. No obstante, el sobrino no estaba y la mujer señaló que ella no tenía dinero para cubrirle la deuda. Esto originó una discusión y el cobradiario habría sacado un arma para dispararle en una sola oportunidad en la cabez





