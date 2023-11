Ministro de Salud habla acerca de la crisis en Sanitas: “Tienen que cumplir”

ordenó suspender la entrega de medicamentos, insumos y tecnologías ambulatorias que no estén incluidas dentro del paquete de beneficios de salud,

Análisis de la escasez de medicamentos en Sanitas – Cruz Verde: hicimos la ruta del desabastecimientoallí manifestó que no le debían ni un solo peso a Sanitas, ni a ninguna EPS . Razón por la que ellos deben asumir la responsabilidad con Cruz verde por más de 400 mil millones de pesos.Una de las propuestas de Sanitas es que junto al Gobierno Nacional se realice un giro directo, incluso esta es una de las propuestas de la reforma a la salud.

Sin embargo, lo que pide la EPS es que se inicie por parte del Gobierno nacional o de la Adres hacia los gestores farmacéuticos. Ante esto, Jaramillo indicó que esto era muy importante, ya que estaba demostrado que los recursos se realizaban directamente a las clínicas de su propiedad y no a los servicios secundarios como entrega de medicamentos.

"Es importante que los dineros no hagan tránsito por las EPS. Por eso hemos dicho no se van a acabar las EPS, pero las EPS no van a recibir el dinero, vamos a pagar con Adres directamente a los proveedores y a las clínicas y hospitales"Asimismo, dio un parte de tranquilidad a todos los usuarios de la EPS y aseguró que no van a tener falta de servicio o medicamentos:

"Sanitas tiene que cumplir, si no es capaz de cumplir, tiene que determinarlo a nosotros, para entrar a un proceso claro".

