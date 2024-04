Millonarios recibirá la visita del Flamengo de Brasil

Para este encuentro, tanto Millonarios como Flamengo presentarán variantes. Por el conjunto local, regresaron. Mientras tanto, aunque no está 100% confirmado, todo parece indicar que en la visita, no estarán desde el comienzo , el lunes primero de abril revelaron que el estratega brasileño no utilizaría desde el comienzo a los dos jugadores, sumados aIgor Jesús en la creación del ‘Mengao’. Hay dudas en el club brasileño a la espera de confirmarlas horas antes de que empiece el juego en Bogotá. Por ahora, es mera especulación y no hay nada confirmado del club.Vene Casagrande, periodista del canal SBT , en donde afirman que Tité tiene ese plan de darles descanso a los dos jugadores internacionales. La última palabra la tendrá el estratega brasileño y puede ser una táctica para despistar a Millonarios al relegar a dos de sus mejores piezas

