Millonarios empata con Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia

Millonarios tuvo que conformarse con un empate en el partido de ida de la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional, en un juego en el que un par de errores puntuales le costaron la victoria. El actual campeón del torneo empezó perdiendo con un grave error del arquero Juan Moreno y luego, Leonardo Castro erró un penalti, atajado por el portero de Nacional, Harlen Castillo.

A pesar de todo, y de las quejas de los hinchas por la pérdida de tiempo de Nacional, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, dijo que quedó contento con el empate, por las circunstancias en que se dio. Esta fue su visión del partido. El balance. “Creo que nosotros entramos a la cancha con la intención siempre de buscar el resultado. En el fútbol se cometen errores ofensivos y defensivos, hoy cometimos los dos. Sin embargo, lo que me gustó del equipo fue que nunca dejó de buscar el arco contrario, buscar el empate, sometió a Nacional a no llegar. Teníamos esa gran ilusión, se encontraron el gol en un error nuestro, pero después no hubo más riesg

