Millonarios debuta en la Copa Libertadores contra Flamengo

Este martes 2 de abril Millonarios debuta en la edición 2024 de la Copa Libertadores, recibiendo a Flamengo en su casa, el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, con la tarea clara de sumar de a 3 e iniciar con pie derecho su participación en el certamen. A propósito del encuentro, Fernando Uribe, exfutbolista que pasó por Millonarios y Flamengo, analizó el duelo en los micrófonos de Peláez De Francisco En La W.

“El corazón sigue siendo azul, eso sí, tuve un lindo paso por Flamengo y estoy muy agradecido. Es un equipo gigante, pero el corazón no se fija en esas cosas”, dijo el exfutbolista oriundo de Pereira. Sobre el partido como tal, Fernando Uribe destacó que la inteligencia en el juego será clave. “Hay que ser inteligentes, Millonarios no puede renunciar a su filosofía de juego, al tipo de juego que siempre ha tenido. Ser muy inteligente a la hora de atacar”, analizó el ex Flameng

