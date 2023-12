Miles de familias colombianas abandonan su sueño de tener vivienda propia

En el último año, las familias colombianas han mostrado resiliencia a la hora de adquirir vivienda, sin embargo, pese a luchar contra la corriente, miles tuvieron que abandonar su sueño de tener vivienda propia.

A raíz de las altas tasas de interés, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, la subida del salario mínimo y ajustes en los subsidios estatales, los hogares que empezaron a pagar sus viviendas desde hace un par de años, se vieron en la obligación de reconfigurar la forma en que gastaban para pagar la cuota inicial y muchos, pese el intento, no lograron continuar con el negocio





