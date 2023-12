Cuando estaba en la escuela secundaria, sucedió sin previo aviso. La maestra me pidió que leyera en voz alta. Y de la nada, un miedo repentino me invadió. Fue como si desapareciera en el miedo y fuera todo lo que era. Me levanté y salí corriendo del salón de clases.Noté los ojos grandes de los estudiantes y del maestro siguiéndome fuera del salón de clases.Después traté de explicar mi extraño comportamiento diciendo que tenía que ir al baño.

Pude ver en los rostros de quienes escuchaban que no me creían. Y probablemente pensaron que me había vuelto loco, sí, que iba camino de volverme loco. Este miedo a leer en voz alta me persiguió. Con el tiempo me armé de valor para pedirles a los profesores que me dispensaran de leer en voz alta, como tenía tanto miedo, algunos me creyeron y dejaron de preguntarme, algunos pensaron que de una manera u otra les estaba quitando el aliento. Aprendí algo importante sobre las personas a partir de esta experiencia. Aprendí muchas otras cosas. Sí, muy probablemente algo que me permita estar aquí y leer en voz alta ante una audiencia ho





elespectador » / 🏆 1. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Evacuada una ciudad de Islandia por miedo a erupción volcánicaIslandia declaró el estado de emergencia el viernes después de que una serie de fuertes terremotos sacudieron el suroeste de la península de Reykjanes. Esto podría preceder a una erupción volcánica cerca de Sundhnjukagigar, a unos tres kilómetros al norte de Grindavik.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

"Miedo de clases medias a economía descarbonizada puede impulsar a la extrema derecha"En entrevista con The Guardian, Petro reafirmó su llamado a que la biodiversidad de Colombia se convierta en su nueva fuente de riqueza.

Fuente: zonacero - 🏆 8. / 68 Leer más »

El malentendido de la energía nuclearDesde caricaturas hasta películas y artículos en medios de comunicación, la energía nuclear ha sido malinterpretada y se ha creado un miedo infundado. Sin embargo, es importante comprender su verdadero potencial y beneficios.

Fuente: elespectador - 🏆 1. / 99 Leer más »

Preocupante aumento en el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados ilegales en ColombiaLa Defensoría del Pueblo informa que se han documentado 166 casos de reclutamiento de menores en lo que va del 2023, siendo el 75% de ellos niños, niñas y adolescentes indígenas. Existe un subregistro debido al miedo de las familias a desplazamientos y amenazas.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

Principal hospital de Gaza, lleno de cadáveres, se quedó sin luz y agua tras bombardeos de IsraelEl centro médico Al Shifa tiene un centenar de cuerpos acumulados y la falta de energía impide conservarlos en cámaras frigoríficas. No han podido cavar una fosa común, dicen autoridades de Gaza, por miedo al asedio de Israel.

Fuente: NoticiasCaracol - 🏆 10. / 68 Leer más »

Excandidato a la Alcaldía de Toribío, Cauca, fue asesinadoLa víctima, identificada como Jhon Manuel Pavi, ocupaba la segunda posición más alta y había aceptado la curul en el Concejo Municipal.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »