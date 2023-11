Mi vida como periodista y mi influencia en Perú

Fue en la capital donde terminé de formarme como periodista y decidí que ese era el camino para mi vida profesional. El derecho quedó relegado a un segundo plano, aunque hice todo lo posible por convertirme en abogado. Sin embargo, hay otro país que es de gran influencia en mi vida personal, en Perú encontré a mi esposa y sin ella nada de lo que he conseguido sería posible. El fútbol me ha dado muchas cosas y gracias a él encontré la mujer que me regaló a mis dos hijos.

De otro de mis viajes, en este caso Montevideo, me quedaron dos cosas que me identificarían profesionalmente por siempre, la sección Palabras mayores y el jingle de mi presentación. En enero de 1976, me trasladé a Bogotá al aceptar la propuesta que Willy Vargas, directivo de Caracol Radio, me hizo el año anterior. Una tía, hermana de mi mamá, me alojó un par de semanas. El problema es que ella vivía en Villa Luz, en el occidente de Bogotá, y me quedaba lejos de la emisor





