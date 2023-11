“Mi identidad está con Cristo”: Jessica Cediel salió a defenderse tras indicar que Halloween es satánico y demoníaco

. Sin embargo, decidió darle un nuevo rumbo a su carrera y explorando nuevos caminos esta vez en Estados Unidos, logrando ser parte de la cadena Telemundo. Pero, eso sí a pesar de estar alejada de Colombia sigue más activa que nunca a través de sus redes sociales, dejando ver diversos detalles de su vida. Sin embargo, en su más

¿Adiós a MasterChef? Jorge Rausch y Christopher Carpentier anunciaron el nuevo proyecto que adelantan juntos “Critican la labor que estoy haciendo, primero que todo para esos haters mucho amor y muchas bendiciones. Segundo, mi identidad está con Cristo que es quien conoce y mi corazón”.

“No te fijes en el empaque, porque televisor grande o pequeño es el mismo mensaje”, destacando que lo realmente importante no resulta ser la imagen.“Si tengo la bendición de que Dios me dio me regaló este empaque obviamente lo voy a recibir, valorar y ciudar”. headtopics.com

Por supuesto, sus palabras en contra de la celebración de Halloween tampoco pasaron de largo, pues reiteró que si ella tenía la posibilidad de seguir hablando del. Pues precisamente esa es su mejor recompensa,

