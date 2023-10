“Mi alianza es con los ciudadanos, yo no hago acuerdos politiqueros”: Mauricio Tobón

Mauricio Tobón, candidato a la Gobernación de Antioquia, fue enfático al afirmar en el último debate realizado por Teleantioquia, que su alianza es únicamente con los ciudadanos y que las alianzas que se han dado en los últimos días solo buscan cuadrar contratos y puestos negociando a Antioquia.

“Los mismos candidatos reconocen que no hago parte de ninguna alianza politiquera y les agradezco que no me inviten porque detrás de ellas están cuadrando puestos y contratos. A espaldas de los ciudadanos están negociando Antioquia”, indicó Tobón.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q En medio del debate, Tobón el envío un mensaje a los ciudadanos: “no crean que ellos (Luis Pérez, Julián Bedoya, Luis Fernando Suárez, Juan Diego Gómez, Andrés Julián Rendón) están negociando cómo brindarles un mejor futuro a ustedes, mejorar su educación, su salud o sacar adelante mejores obras de infraestructura. Lo que están haciendo es ver cómo se llenan los bolsillos, lo mismo que han hecho en los últimos años”. headtopics.com

Lea también “Mi oficina será en las calles del departamento”: Mauricio TobónAl finalizar, Tobón expresó: “soy el candidato que va a ganar, soy el candidato de los antioqueños, soy el candidato que le quitará los políticos la robadera, la chequera que les sirve, gracias a estas alianzas, para llenarse los bolsillos.

Lea también “No podemos ser tibios este domingo”: Mauricio TobónA dos días de las elecciones, no hay nada definido para la Gobernación de Antioquia y según las últimas mediciones Luis Pérez y Mauricio Tobón llegarán a la recta final de la contienda por el primer cargo del departamento. headtopics.com

