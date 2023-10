Max Verstappen gana en México y amplia su récord de victorias en la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen, hace tres semanas coronado tricampeón del mundo de la Fórmula Uno, se impuso este domingo en el Gran Premio de México, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, circuito en el que amplió a 16 su propio récord histórico de victorias en una misma temporada, y su compañero Sergio Pérez, el ídolo local, abandonó al accidentarse en la primera curva.

Arriesgué, pero si me hubiese salido bien, me hubiera puesto primero en la primera curva. Me voy tranquilo, porque lo intenté; pero me voy triste, porque les quería dar la victoria a toda mi gente”, explicó, tras bajarse del coche, ‘Checo’. Que sigue segundo; pero ahora con sólo veinte puntos sobre Hamilton.